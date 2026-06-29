La Tête Ailleurs Drusenheim
vendredi 6 novembre 2026 · Drusenheim
Informations pratiques
Drusenheim
La Tête Ailleurs
2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 21:05:00
Date(s) :
2026-11-06
Norah est une jeune femme pour qui tout va bien. Tout va bien, à l’exception d’un petit problème dès qu’elle essaie de se concentrer, elle entend des chansons. Comme si un musicien sommeillait en elle, prêt à transformer en numéro de comédie musicale le moindre événement de son quotidien. Impossible d’y échapper, que ce soit au bureau, en famille ou entre amis.
Mais de quoi ce musicien dans sa tête est-il le symptôme ?
En partenariat avec la Mac de Bischwiller.
A partir de 10 ans. .
2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
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English :
L’événement La Tête Ailleurs Drusenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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