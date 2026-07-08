Informations pratiques

Drusenheim

Le jour où j’ai rencontré Brel

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Le 16 mai 1967, Jacques Brel donnait son dernier récital à Roubaix. Je n’étais pas encore né, et pourtant j’ai l’impression de l’avoir rencontré…

Entre rêve et réalité, HK raconte comment l’œuvre de Jacques Brel a bouleversé son parcours et nourri son désir de devenir artiste. Accompagné de deux virtuoses, il revisite les chansons emblématiques du Grand Jacques tout en partageant son histoire personnelle celle d’un enfant qui a osé poursuivre ses rêves.

Un spectacle musical sensible et généreux, entre hommage à Brel et récit de vie. HK nous embarque du Plat Pays aux Marquises dans un voyage où la poésie de Brel dialogue avec sa propre histoire.

A partir de 8 ans. .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Le jour où j’ai rencontré Brel Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan