Drus’Noël Drusenheim
samedi 28 novembre 2026 · Drusenheim
Informations pratiques
Drusenheim
Drus’Noël
28 Rue de Lorraine Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
À l’approche de Noël, l’espace Le Gabion se métamorphose en un vaste marché féerique. Flânez dans les allées de ce marché couvert, où plus de cent exposants vous invitent à découvrir des spécialités locales ainsi que des créations artisanales originales.
Au programme
• Des stands artisanaux et des idées cadeaux pour vos emplettes de fin d’année
• Des animations musicales pour petits et grands
• La présence de Saint-Nicolas pour les enfants
• Et bien sûr, des food trucks, un bar, du vin chaud et des bredele ! .
28 Rue de Lorraine Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
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English :
L’événement Drus’Noël Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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