Informations pratiques

Drusenheim

Drus’Noël

28 Rue de Lorraine Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

À l’approche de Noël, l’espace Le Gabion se métamorphose en un vaste marché féerique. Flânez dans les allées de ce marché couvert, où plus de cent exposants vous invitent à découvrir des spécialités locales ainsi que des créations artisanales originales.

Au programme

• Des stands artisanaux et des idées cadeaux pour vos emplettes de fin d’année

• Des animations musicales pour petits et grands

• La présence de Saint-Nicolas pour les enfants

• Et bien sûr, des food trucks, un bar, du vin chaud et des bredele ! .

28 Rue de Lorraine Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Drus’Noël Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan