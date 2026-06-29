Top départ ! Lancement de la nouvelle saison culturelle Drusenheim
vendredi 11 septembre 2026 · Drusenheim
Informations pratiques
Drusenheim
Top départ ! Lancement de la nouvelle saison culturelle
2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez en avant-première les spectacles, artistes et rendez-vous qui feront vibrer cette nouvelle saison culturelle. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de l’émotion, pour lever le voile sur une programmation riche en surprises.
À l’issue de cette présentation, laissez-vous emporter par les rythmes entraînants du boogie, du ragtime, du stride et du blues, sublimés par une voix légère et résolument rock qui se glisse avec élégance au-dessus des notes de ce quartet.
Avec générosité et virtuosité, Seb Troendlé & The BB Striders revisitent les grands courants populaires pour offrir un moment généreux, vibrant et irrésistiblement entrainant.
Que vous soyez curieux, mélomane ou fidèle spectateur, rejoignez-nous pour célébrer ensemble le coup d’envoi d’une nouvelle saison riche de rencontres artistiques et de belles découvertes. .
2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Top départ ! Lancement de la nouvelle saison culturelle Drusenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
À voir aussi à Drusenheim (Bas-Rhin)
- La Tête Ailleurs Drusenheim 6 novembre 2026
- Concert du Nouvel An Drusenheim 1 janvier 2027
- D’R FC Wadekrampf wurd 75 Drusenheim 16 janvier 2027