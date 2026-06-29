Informations pratiques

Drusenheim

Top départ ! Lancement de la nouvelle saison culturelle

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Découvrez en avant-première les spectacles, artistes et rendez-vous qui feront vibrer cette nouvelle saison culturelle. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de l’émotion, pour lever le voile sur une programmation riche en surprises.

À l’issue de cette présentation, laissez-vous emporter par les rythmes entraînants du boogie, du ragtime, du stride et du blues, sublimés par une voix légère et résolument rock qui se glisse avec élégance au-dessus des notes de ce quartet.

Avec générosité et virtuosité, Seb Troendlé & The BB Striders revisitent les grands courants populaires pour offrir un moment généreux, vibrant et irrésistiblement entrainant.

Que vous soyez curieux, mélomane ou fidèle spectateur, rejoignez-nous pour célébrer ensemble le coup d’envoi d’une nouvelle saison riche de rencontres artistiques et de belles découvertes. .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Top départ ! Lancement de la nouvelle saison culturelle Drusenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan