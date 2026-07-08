Informations pratiques

Drusenheim

Le peuple migrateur

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:10:00

Date(s) :

2026-10-16

Tout commence par une rencontre, celle de Najim et de Mme Wiedmann, sa voisine de 93 ans. Au fil de leurs discussions, il lui raconte son parcours son enfance dans un petit village alsacien, ses origines, et ce moment où, presque par hasard, il pousse la porte d’un atelier de théâtre. Dix ans plus tard, il est toujours au début . Entre confidences, souvenirs et tentatives parfois ratées pour devenir comédien, Najim déroule son histoire avec humour et autodérision. À travers ce dialogue avec sa voisine, il évoque l’identité, la famille, les différences et sa place dans la France d’aujourd’hui. Un seul-en-scène intime et drôle où les galères, les rencontres et les questions deviennent matière à raconter — et surtout à rire.

A partir de 8 ans. .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Le peuple migrateur Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan