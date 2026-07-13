Marché de Noël en plein air Drusenheim
vendredi 11 décembre 2026 · Drusenheim
Informations pratiques
Drusenheim
Marché de Noël en plein air
2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 15:00:00
fin : 2026-12-11 19:00:00
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-18
À l’occasion des festivités de Noël, le parvis du Pôle culturel se pare de lumières et d’animations pour vous plonger dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
– Vendredi 11 décembre
16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30 The Nancy and Pitt Christmas Carols
– Samedi 12 décembre
16 h Le Grain d’Gospel Haguenau
17 h 30 Pascal Vecca.
18 h 30 Celsius Cie Déo
– Dimanche 13 décembre
16h Concert de Noel
– Vendredi 18 décembre
17 h L’Amour des Notes
18 h Imagine Cie Sophie Mose .
2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
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English :
L’événement Marché de Noël en plein air Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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