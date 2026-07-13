Informations pratiques

Drusenheim

Marché de Noël en plein air

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 15:00:00

fin : 2026-12-11 19:00:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-18

À l’occasion des festivités de Noël, le parvis du Pôle culturel se pare de lumières et d’animations pour vous plonger dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

– Vendredi 11 décembre

16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30 The Nancy and Pitt Christmas Carols

– Samedi 12 décembre

16 h Le Grain d’Gospel Haguenau

17 h 30 Pascal Vecca.

18 h 30 Celsius Cie Déo

– Dimanche 13 décembre

16h Concert de Noel

– Vendredi 18 décembre

17 h L’Amour des Notes

18 h Imagine Cie Sophie Mose .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Marché de Noël en plein air Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan