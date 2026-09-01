Informations pratiques

Drusenheim

Exposition Anne Muller-Lassez

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-12-12 10:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Anne Muller-Lassez (1940-2009) a vécu à Paris, s’est installée à Strasbourg en 1965. Psychologue et enseignante. Elle commence ses premiers collages au début des années 1990 en utilisant des techniques mixtes avec des éléments d’origines variées, naturels et industriels. Ce sont des boîtes-collages qui se présentent sous forme de caissons en bois, fermés par une vitre généralement travaillée. Dans le développement de son travail elle a été soutenue par Raymond E. Waydelich, autre grand spécialiste des boîtes, et a bien entendu été impressionnée par Joseph Cornell.

Les boîtes-collages d’Anne Muller-Lassez sont conçues comme des mondes en miniatures, et des moments d’une histoire imaginaire. Elles sont conservatrices d’une mémoire, un peu à la manière des cabinets de curiosités du XVIIe siècle.

Le thème récurrent est le Temps, la mémoire des mythes, des légendes, des poèmes qui se recompose sur une petite scène de théâtre à partir d’objets et de fragments sauvés de l’oubli. Pour l’exposition sont conviés quelques artistes de la région rhénane qui eux aussi ont pris parfois la boite (presque comme reliquaire) comme socle de leur travail (Raymond E. Waydelich, Hervé Petit, Jean-Léonard Stosskopf, Claude Gebhardt (1946-2019), Jean Claus, Hervé Bohnert, Laure André, Johan Weber, Emmanuel Bourgeois, Daniel Depoutot). .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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L’événement Exposition Anne Muller-Lassez Drusenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Rhénan