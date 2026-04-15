Cherche et trouve : enquêteur en herbe, Jardin des énergies au Musée Electropolis, Mulhouse

Cherche et trouve : enquêteur en herbe 6 et 7 juin Jardin des énergies au Musée Electropolis Haut-Rhin

Tarif uniquetout le week-end : 6€/personne. Atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Une visite parcours « Cherche et trouve », accessible dès 7 ans pour se lancer à la recherche des différentes variétés de fleurs qui constituent le Jardin des énergies.

Accompagnés d’un médiateur à la découverte du jardin, les visiteurs, par équipe, doivent retrouver les différentes fleurs et/ou machines présentes dans le jardin.

Pour les découvrir, les enquêteurs en herbe doivent être observateurs, car ils n’ont en main qu’un détail de ces objets.

Le but n’est pas seulement de retrouver les machines et plantes du jardin, mais aussi d’en apprendre plus sur la façon dont elles fonctionnent et sur le rôle qu’elles ont à jouer dans la production d’électricité.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026.

A 14h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durée : environ 2h.

Tarif préférentiel de 5€/personne tout le week-end. Gratuit pour les moins de 4 ans.

Jardin des énergies au Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 89 32 48 50 https://www.musee-electropolis.fr/ https://www.facebook.com/musee.electropolis Dans un parcours de 12 000 m², laissez-vous surprendre par la magie du digital, le gigantisme des machines et la smart-cité. Découvrez les différents modes de production et les nouveaux usages de l’électricité.

– Une promenade dans un espace paysager naturel –

Venez flâner et vous détendre au cours de l’été dans un parcours redessiné et agrémenté d’une végétation respectueuse de la diversité locale.

– Un jeu interactif innovant pour les 8-12 ans –

Participez en famille au jeu «Le réveil des machines endormies». Les enfants pourront, grâce à un bracelet connecté et des stations de jeu, faire revivre, en réalité augmentée, des machines «endormies» pour maîtriser l’énergie, tout en respectant la planète.

– Une collection unique de machines du patrimoine industriel –

Une quinzaine de machines, dont un gigantesque rotor, illustrent la diversité et la richesse du patrimoine industriel de l’électricité. Laissez-vous surprendre par leur histoire et leur fonctionnement. A découvrir : une œuvre originale de l’artiste alsacien Tomi Ungerer « La roue de l’énergie ». En train : TGV ou TER, arrêt Gare Centrale [Mulhouse], puis prendre le tramway devant la gare En tramway : tram 3 (direction Lutterbach) ou tram-train (direction Thann St-Jacques), descendre à la station « Musées » En avion : l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg se trouve à 26 km Par l’autoroute : A36, prendre la sortie n°17 Mulhouse-Dornach et suivre les panneaux Musée Electropolis ou Cité du Train.

Une visite parcours « Cherche et trouve », accessible dès 7 ans pour se lancer à la recherche des différentes variétés de fleurs qui constituent le Jardin des énergies.

©Musée Electropolis