Chercher la faille (Paysages du Japon), BU Chevreul, Villeurbanne
jeudi 1 octobre 2026 · BU Chevreul · Villeurbanne
Informations pratiques
Chercher la faille (Paysages du Japon) 1 – 31 octobre BU Chevreul Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Une exposition géo-photographique sur les paysages sismiques japonais
Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre géologie, géographie et photographie. Venez découvrir comment les séismes ont façonnés les paysages japonais, quelle forme prend le travail de « terrain » lorsqu’il est partagé entre disciplines scientifiques et artistiques, et comment cette réalité du risque prend forme dans les paysages japonais.
Venez échanger avec l’équipe de l’exposition à l’occasion de son vernissage le jeudi 1er octobre, à 18h.
Découvrez les activités proposées en écho à l’exposition prochainement en cliquant ici.
Par Marie AUGENDRE, maitresse de conférence en géographie (Université Lumière Lyon 2), David DESALEUX, photographe et Alexandre SCHUBNEL, chercheur en géologie (CNRS)
Cette exposition vous est proposée dans le cadre de « Ici et ailleurs – 200 ans de photographie » et de la Fête de la Science 2026 de l’Université Lumière Lyon 2, consultez les liens pour découvrir les programmations complètes de ces évènements.
BU Chevreul 10 Rue Chevreul, 69007 Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://bu.univ-lyon2.fr/bu-chevreul [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/sciences-et-societe/fete-de-la-science-2026 »}, {« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}] Bibliothèque universitaire de l’Université Lumière Lyon 2. Elle est accessible à toutes et tous.
Une exposition géo-photographique sur les paysages sismiques japonais
© David Desaleux
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