Informations pratiques

Gouesnou

Chère écharpe

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 16:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Théâtre dès 7 ans

Les enfants, ça grandit vite…

À peine au monde, Môm, qui n’a pas sa langue dans sa poche, le sait déjà. Mam et Môm sont mère et fille. En prévision du jour où Môm la quittera pour explorer le grand monde, Mam tricote une immense écharpe qui peut protéger comme étouffer. Gare !

Môm arrive on ne sait d’où ni comment et grandit à la vitesse d’un lever de lune. Mam, solitaire et pleine de mystères, tricote peu à peu le lien qui l’unit à son enfant, avec des mailles à l’endroit et des mailles à l’envers, des mots doux ou gros, un enfant-roi et quelques tartines de confiture. Après la fusion, vient le temps de la séparation… Mam et Môm parviendront-elles à détricoter ce qui a été si fébrilement conçu ? À travers quinze tableaux poétiques et ludiques, Sarah Carré saisit avec justesse la nature paradoxale du lien parent-enfant.

L’Embellie (Hauts-de-France)

Le Stella

55 min .

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

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English :

L’événement Chère écharpe Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue