Informations pratiques

Gouesnou

Où vont les poissons quand la mer est basse ?

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 19:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Récit sous-marin dès 14 ans

Un homme est dans son garage, il cuisine un bouillon de turbot, tout en nous partageant son parcours et son fardeau de l’alcool. Il dérive, change de cap, digresse. Il narre comment la plongée et l’océan l’ont aidé à remonter à la surface. Il cherche les réponses à cette question où vont les poissons quand la mer est basse ?

Certain·es plongent en apnée, quittent la surface pour aller de plus en plus profond, d’autres boivent un verre, puis deux, puis trop… Nourrie de rencontres avec des personnes ayant été aidées dans le sevrage de l’alcool, cette nouvelle création du Sonar explore l’emprise de l’addiction sur le corps, l’esprit et la socialisation. Le spectacle est une odyssée dans les profondeurs de la dépendance, une expérience sensorielle et intime sur ce qui se cache dans nos refuges intérieurs.

1h10

Le Sonar (Finistère) .

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

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English :

L’événement Où vont les poissons quand la mer est basse ? Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue