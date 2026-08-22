La Meute Comédie musicale et théâtrale Gouesnou
samedi 3 octobre 2026 · Gouesnou
Informations pratiques
Gouesnou
La Meute Comédie musicale et théâtrale
Rue de Reichstett Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Comédie musicale et théâtrale dès 12 ans
Et si le Petit Chaperon Rouge n’arrivait jamais chez sa mère-grand ? D’ailleurs, qui est réellement cette mémé aux mœurs plus que suspectes ? L’inspecteur Gropoireau, de retour de sa croisière sur le Nil, reprendra du service pour enquêter sur une bien étrange affaire…
Avec la joyeuseté et le brin de folie qu’on lui connaît, la cheffe de chœur Viviane Marc s’est emparée du conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, pour créer une drôle histoire qui croise les genres et les univers musicaux. Mozart, Purcell et Verdi côtoient David Bowie, Sam Smith et Nana Mouskouri. Il paraît même que Les Triplettes de Belleville seront de sortie ! Les 39 (oui, 39) chanteur·ses comédien·nes amateur·ices nous projettent dans les entrailles de la maison de la mémé et brouillent les pistes. Tenez-vous prêt·es la meute sort ses griffes !
De la plage au jardin (Finistère)
2h15
En partenariat avec la Saison culturelle de la Ville de Gouesnou.
Scénario, cheffe de chœur Viviane Marc
Mise en scène Viviane Marc, Yano Benay
Chorégraphie Vincent Blouch
Création lumière Guillaume Gatius
Régie lumière Louis Demacon
Régie son Adeline Mazaud
Musique et arrangement Yann Cello
Costumes et masques Association De la plage au jardin, Kathy Diascorn
Décors Association De la plage au jardin, Guillaume Gatius
Ce spectacle a bénéficié d’une Mission Conseil Théâtre de La Maison du Théâtre. .
Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne
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English :
L’événement La Meute Comédie musicale et théâtrale Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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