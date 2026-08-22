Informations pratiques

Gouesnou

Même pas mort Concert dessiné

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Sur la planète Trappist-1-d, exoplanète située à 40 années-lumière de notre belle Terre, la jeune Goa fait une découverte qui va bouleverser tout son peuple. Et si la mort révélait un de ses secrets ?

Goa est une enfant curieuse de la communauté des Trames. Elle adore faire des expériences et découvrir le monde avec sa Grand-Mère, la très savante et très vieille Aïa. La mort brutale de celle-ci vient bouleverser la vie de la jeune héroïne… Un voyage tout en musique, baigné de dessins en direct et de seulement quelques paroles, qui explore le passage vers l’inconnu et offre un moment propice à la contemplation et à l’émerveillement.

Ensemble Nautilis (Finistère)

Dès 8 ans .

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Même pas mort Concert dessiné Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue