Informations pratiques

Gouesnou

L’An 01 Théâtre

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Théâtre dès 12 ans

On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste.

C’est ce que proposait Gébé en 1972 à l’occasion de la sortie de sa bande dessinée L’An 01. Ne pas se lever à 6 heures du matin, ne pas prendre le métro, ne pas aller au travail. Et découvrir alors tous les possibles qui s’offrent à nous.

À rebours du travailler plus , les six comédien·nes des Filles de la Pluie se sont emparé·es de cette utopie joyeuse et poétique, qui fait du droit à la paresse un puissant outil de renversement de nos servitudes volontaires. La troupe brestoise rassemble le public autour d’une table et propose de s’offrir collectivement la joie des grands soirs faire table rase pour y rêver ses envies inavouées et inventer un autre monde. Une forme théâtrale toute en fanfare et en bazar !

50min.

Les Filles de la Pluie (Finistère) .

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

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English :

L’événement L’An 01 Théâtre Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue