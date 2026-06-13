Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau

Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau mercredi 16 septembre 2026.

Adresse : 21 Rue de la Lieure

Ville : 27480 Lorleau

Département : Eure

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : samedi 5 juin 2027

Tarif :

Lorleau

Cheval Passion Ateliers créatifs

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16
fin : 2027-06-05

Date(s) :
2026-09-16

Loisirs Créatifs A partir de septembre le domaine de Lorleau proposera une activité Loisirs créatifs à l’année. (inscription dès le mois de juin), sur une base d’environ 2 séances par mois (hors vacances scolaires) de sept 26 à juin 27. Tarif attractif et matériel inclus pour les 8 14 ans sur le thème du cheval.

Au programme
– Savons cheval
– Magnets cheval
– Bijoux en crins
– Fers à cheval en attrape rêve
– création de bougies
– carillon en fer à cheval
– travail du cuir
– photophore
– créations en résine epoxy

Tout le matériel est inclus.

16 séances annuelles de 1h30 de 8 à 14 ans.
Horaires des ateliers
– mercredi de 14h à 15h30
-vendredi de 17h à 18h30
-samedi de 14h30 à 16h

Contactez le club et Véronique pour tout renseignement et pour la réservation.   .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22  veronique.desseille@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cheval Passion Ateliers créatifs

L’événement Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle

À voir aussi à Lorleau (Eure)