Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau
Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau mercredi 16 septembre 2026.
Lorleau
Cheval Passion Ateliers créatifs
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16
fin : 2027-06-05
Date(s) :
2026-09-16
Loisirs Créatifs A partir de septembre le domaine de Lorleau proposera une activité Loisirs créatifs à l’année. (inscription dès le mois de juin), sur une base d’environ 2 séances par mois (hors vacances scolaires) de sept 26 à juin 27. Tarif attractif et matériel inclus pour les 8 14 ans sur le thème du cheval.
Au programme
– Savons cheval
– Magnets cheval
– Bijoux en crins
– Fers à cheval en attrape rêve
– création de bougies
– carillon en fer à cheval
– travail du cuir
– photophore
– créations en résine epoxy
Tout le matériel est inclus.
16 séances annuelles de 1h30 de 8 à 14 ans.
Horaires des ateliers
– mercredi de 14h à 15h30
-vendredi de 17h à 18h30
-samedi de 14h30 à 16h
Contactez le club et Véronique pour tout renseignement et pour la réservation. .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22 veronique.desseille@orange.fr
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English : Cheval Passion Ateliers créatifs
L’événement Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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