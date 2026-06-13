Lorleau

Cheval Passion Ateliers créatifs

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2026-09-16

Loisirs Créatifs A partir de septembre le domaine de Lorleau proposera une activité Loisirs créatifs à l’année. (inscription dès le mois de juin), sur une base d’environ 2 séances par mois (hors vacances scolaires) de sept 26 à juin 27. Tarif attractif et matériel inclus pour les 8 14 ans sur le thème du cheval.

Au programme

– Savons cheval

– Magnets cheval

– Bijoux en crins

– Fers à cheval en attrape rêve

– création de bougies

– carillon en fer à cheval

– travail du cuir

– photophore

– créations en résine epoxy

Tout le matériel est inclus.

16 séances annuelles de 1h30 de 8 à 14 ans.

Horaires des ateliers

– mercredi de 14h à 15h30

-vendredi de 17h à 18h30

-samedi de 14h30 à 16h

Contactez le club et Véronique pour tout renseignement et pour la réservation. .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22 veronique.desseille@orange.fr

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English : Cheval Passion Ateliers créatifs

L’événement Cheval Passion Ateliers créatifs Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle