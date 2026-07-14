Chevaleresses – Nolwen Le Doth Carré Sévigné Cesson-Sévigné
mardi 23 mars 2027 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Chevaleresses – Nolwen Le Doth Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 23 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
C’est l’histoire de Nolwenn Le Doth qui choisit d’écrire et de monter sur scène pour libérer sa parole et par là-même, celle de toutes les femmes.
**Texte, mise en scène et interprétation – Nolwenn Le Doth**
C’est l’histoire d’un combat, d’une petite fille jolie et insouciante, qui aime beaucoup sa famille, son grand frère. C’est l’histoire d’une petite fille qu’on n’écoute pas, d’une jeune fille qu’on ne croit pas. C’est l’histoire de Nolwenn Le Doth qui choisit d’écrire et de monter sur scène pour libérer sa parole et par là-même, celle de toutes les femmes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-23T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-23T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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