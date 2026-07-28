Chevaliers Princesse et Dragon Théâtre des Mathurins Paris
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre des Mathurins · Paris
Informations pratiques
Le Sir Baudoin de Pince-Maille organise un grand tournoi de chevalerie pour donner la main de sa fille Blanche.
Des concours d’adresse, à l’arbalète ou au tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval et bien d’autres épreuves permettront de départager les chevaliers.
L’amour triomphera-t-il dans cette comédie chevaleresque déjantée pleine d’aventures, de chansons et de rires entre Spamalot, Kaamelott et les Robins des bois ?
SPECTACLE INTERDIT AUX MOINS DE 3 ANS
Oyez !! Oyez !!! Damoiselles Damoiseaux ! Venez assister pour la première fois sur scène à un grand tournoi de chevalerie, et c’est vous qui élirez le chevalier vainqueur !
Du samedi 26 septembre 2026 au vendredi 30 avril 2027 :
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T02:00:00+02:00
fin : 2027-05-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre des Mathurins 36 Rue des Mathurins 75008 Paris
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