Chevaliers Princesse et Dragon Théâtre des Mathurins Paris

Informations pratiques

Le Sir Baudoin de Pince-Maille organise un grand tournoi de chevalerie pour donner la main de sa fille Blanche.

Des concours d’adresse, à l’arbalète ou au tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval et bien d’autres épreuves permettront de départager les chevaliers.

L’amour triomphera-t-il dans cette comédie chevaleresque déjantée pleine d’aventures, de chansons et de rires entre Spamalot, Kaamelott et les Robins des bois ?

SPECTACLE INTERDIT AUX MOINS DE 3 ANS

Oyez !! Oyez !!! Damoiselles Damoiseaux ! Venez assister pour la première fois sur scène à un grand tournoi de chevalerie, et c’est vous qui élirez le chevalier vainqueur !

Du samedi 26 septembre 2026 au vendredi 30 avril 2027 :

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T02:00:00+02:00

fin : 2027-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre des Mathurins 36 Rue des Mathurins 75008 Paris



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