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Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale, Coccinelle et Coquelicot,, Angoulême

Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale, Coccinelle et Coquelicot,, Angoulême

Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale, Coccinelle et Coquelicot,, Angoulême vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Coccinelle et Coquelicot,

Adresse : 72 Impasse Joseph Niepce, 16 000 Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale Vendredi 5 juin, 11h00 Coccinelle et Coquelicot, Charente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Coccinelle et Coquelicot, 72 Impasse Joseph Niepce, 16 000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr »}]
Dégustation de fromage de chèvres de l’Ecoferme de l’Azuré accompagné de pain bio de la Ferme de Marchis bio pain

Clarisse Marteau

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