Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale, Coccinelle et Coquelicot, Angoulême
Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale, Coccinelle et Coquelicot, Angoulême vendredi 5 juin 2026.
Chèvres & pain bio : dégustation 100% locale Vendredi 5 juin, 11h00 Coccinelle et Coquelicot Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Coccinelle et Coquelicot 72 Impasse Joseph Niepce 16000 Angoulème Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr »}]
Dégustation de fromage de chèvres de l’Ecoferme de l’Azuré accompagné de pain bio de la Ferme de Marchis bio dégustation
Clarisse Marteau
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