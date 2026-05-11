Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské Médiathèque L’Alpha Angoulême
Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské Médiathèque L’Alpha Angoulême samedi 6 juin 2026.
Angoulême
Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Né à Abidjan, Karim Miské est parti étudier le journalisme à Dakar et, de retour en France, a réalisé des documentaires sur la colonisation, et la décolonisation. Romancier, il choisit le genre de la dystopie pour son roman La Situation.
.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Born in Abidjan, Karim Miské studied journalism in Dakar and, on his return to France, made documentaries on colonization and decolonization. As a novelist, he chose the genre of dystopia for his novel La Situation.
L’événement Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Concours d’éloquence en langue vivante étrangère, lycée Guez de Balzac, Angoulême 11 mai 2026
- Enquête immersive au cœur de L’Atelier des Sorciers Librairie de la bande dessinée Angoulême 12 mai 2026
- Rencontre avec les autrices Émilie Saitas et Sara Del Giudice Médiathèque L’Alpha Angoulême 12 mai 2026
- Conférence Mémoire industrielle et patrimoine industriel et immatériel Ets Chaignaud à La Rochefoucauld, fleuron de l’industrie textile Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 13 mai 2026
- Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême 13 mai 2026