Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské Médiathèque L’Alpha Angoulême

Angoulême

Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Né à Abidjan, Karim Miské est parti étudier le journalisme à Dakar et, de retour en France, a réalisé des documentaires sur la colonisation, et la décolonisation. Romancier, il choisit le genre de la dystopie pour son roman La Situation.

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Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

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English :

Born in Abidjan, Karim Miské studied journalism in Dakar and, on his return to France, made documentaries on colonization and decolonization. As a novelist, he chose the genre of dystopia for his novel La Situation.

L’événement Littératures Métisses Rencontre avec Karim Miské Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême