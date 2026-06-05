Portes ouvertes du Conservatoire Place Henri Dunant Angoulême

Angoulême

Portes ouvertes du Conservatoire

Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cette année, le conservatoire de GrandAngoulême ouvre ses portes. Son équipe vous accueille à l’occasion de cette journée riche en évènements.

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Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 21 69

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English :

This year, the Grand Angoulême conservatory is opening its doors. The team welcomes you on this eventful day.

L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Angoulême a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême