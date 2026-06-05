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Portes ouvertes du Conservatoire Place Henri Dunant Angoulême

Portes ouvertes du Conservatoire Place Henri Dunant Angoulême samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Henri Dunant

Adresse : Conservatoire Gabriel Fauré

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Angoulême

Portes ouvertes du Conservatoire

Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Cette année, le conservatoire de GrandAngoulême ouvre ses portes. Son équipe vous accueille à l’occasion de cette journée riche en évènements.
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Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 21 69 

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English :

This year, the Grand Angoulême conservatory is opening its doors. The team welcomes you on this eventful day.

L’événement Portes ouvertes du Conservatoire Angoulême a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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