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Chicago Blues Festival 2026 Salle de Spectacle EDEN Saint-Jean-d’Angély

mercredi 2 décembre 2026 · Salle de Spectacle EDEN · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Salle de Spectacle EDEN
Adresse
47 Boulevard Joseph Lair
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
19 19 19

Saint-Jean-d’Angély

Chicago Blues Festival 2026

Salle de Spectacle EDEN 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Cap sur le Mississippi ! Le Chicago Blues Festival célèbre sa 56ᵉ édition avec Zac Harmon, Kingston Livingston et Lady Adrena pour une soirée où le blues, la soul et le rhythm’n’blues se rencontrent.
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Salle de Spectacle EDEN 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Chicago Blues Festival 2026 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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