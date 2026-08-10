Chicago Blues Festival 2026 Salle de Spectacle EDEN Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Chicago Blues Festival 2026

Salle de Spectacle EDEN 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Cap sur le Mississippi ! Le Chicago Blues Festival célèbre sa 56ᵉ édition avec Zac Harmon, Kingston Livingston et Lady Adrena pour une soirée où le blues, la soul et le rhythm’n’blues se rencontrent.

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Salle de Spectacle EDEN 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Chicago Blues Festival 2026 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge