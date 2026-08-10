Chicago Blues Festival 2026 Salle de Spectacle EDEN Saint-Jean-d’Angély
mercredi 2 décembre 2026 · Salle de Spectacle EDEN · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Chicago Blues Festival 2026
Salle de Spectacle EDEN 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Cap sur le Mississippi ! Le Chicago Blues Festival célèbre sa 56ᵉ édition avec Zac Harmon, Kingston Livingston et Lady Adrena pour une soirée où le blues, la soul et le rhythm’n’blues se rencontrent.
.
Salle de Spectacle EDEN 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Chicago Blues Festival 2026 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Unipop Film & Rencontre ou Conférence Garance Cinévals Saint-Jean-d’Angély 10 septembre 2026
- 48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné Saint-Jean-d’Angély 11 septembre 2026
- Soirée Sites en Scène A4 Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026
- Sites en scène de l’A4 Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026
- Athletic Day Kinder Joy of moving Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026