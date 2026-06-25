Chicago Blues L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France
Chicago Blues L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France samedi 5 décembre 2026.
Rendez-vous cet automne pour la 56ᵉ édition de la tournée Chicago Blues Festival !
Dates de tournée : du 7 novembre au 15 décembre 2026
Line up :
Zac Harmon (guitare/chant)
Kingston Livingston (guitare)
Lady Adrena (chant)
Chris Gipson (basse)
Marvin Holly (clavier)
Ralph Forrest (batterie)
Chicago Blues Festival 2026, 56ème édition : back to Mississippi !
Bar sur Place
Le samedi 05 décembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif Reduit (étudiant -25ans, carte d’invalité, demandeur d’emploi, RSA, +60ans : 18 EUR
Tarif Adherent : 15 EUR
Tarif Plein : 20 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T21:30:00+01:00
fin : 2026-12-06T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T20:30:00+02:00_2026-12-05T23:00:00+02:00
L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 L’Odéon – Scène Musicale de Tremblay est une salle de concerts située à Tremblay-en-France au pied du RER B station Vert Galant.
Nous proposons une programmation éclectique allant de la Chanson au RAP en passant pas les Musiques du Monde, le Reggae, le Blues et les spectacles musicaux à destination du jeune public.Tremblay-en-France
Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)
Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m) https://www.lodeonscenejrc.com/agenda/chicago-blues/
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