The Bongo Hop + Guest L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France

Samedi 26 septembre 2026

L’Odéon de Tremblay ouvre sa nouvelle saison culturelle et vous invite à une journée festive, conviviale et entièrement gratuite !

Venez découvrir la programmation 2026-2027, rencontrer l’équipe de L’Odéon et partager avec nous ce grand rendez-vous de rentrée culturelle.

à partir de 17 heure

Profitez d’un moment de détente en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse avec :

Bar et terrasse, transats et espaces de détente, animations et concerts en extérieur, temps forts en intérieur !

à 20 heure

Pour célébrer cette nouvelle saison, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe The Bongo Hop pour un concert exceptionnel. Entre rythmes afro-caribéens, influences latino-américaines et énergie tropicale, leur musique promet de faire vibrer L’Odéon et de lancer la saison sous le signe du voyage et de la fête.

Entrée libre et gratuite

A 25min de Paris Gare du Nord via RER B // Station Vert Galant

Pour fêter l’ouverture de saison de L’Odéon de Tremblay // A partir de 17h: Bar et terrasse, transats et espaces de détente, animations et concerts // 20h30: Concert Zoufris Maracas // Entrée libre

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T20:30:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 L’Odéon – Scène Musicale de Tremblay est une salle de concerts située à Tremblay-en-France au pied du RER B station Vert Galant.

Nous proposons une programmation éclectique allant de la Chanson au RAP en passant pas les Musiques du Monde, le Reggae, le Blues et les spectacles musicaux à destination du jeune public.Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m) https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/151-THE-BONGO-HOP-GUEST



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