ZOUFRIS MARACAS, L’Odéon, Tremblay-en-France
vendredi 16 octobre 2026 · L'Odéon · Tremblay-en-France
Informations pratiques
ZOUFRIS MARACAS Vendredi 16 octobre, 20h30 L’Odéon Seine-Saint-Denis
Reservation sur site de billetterie: https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/155-ZOUFRIS-MARACAS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00
ZOUFRIS MARACAS
Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les cases! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux. Souvent comparé à la Mano Negra ou aux Négresse Vertes, le groupe s’est impoé en 4 albums et plus de 700 concerts comme une référence de la scène alternative française. Leur force est leur musique, leurs textes, le bouche à oreille et une furieuse envie de danser sur des sujets sérieux.
Première partie: A suivre
Bar et Foodtruck sur place
A 25min de Paris gare du nord via RER B // Station Vert Galant
L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0620175679 https://www.lodeonscenejrc.com/ https://www.facebook.com/lodeonscenejrc [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/155-ZOUFRIS-MARACAS »}] Salle de concert et résidences
ADRESSE
1, Place du Bicentenaire de la Révolution Française
Tremblay-en-France 93290
RER B VERT-GALANT VENIR A LA SALLE
Moyen d’accès :
RER B: arrêt gare du Vert-Galant, sortie canal de l’Ourcq
De Porte de la Chapelle, A1 ou porte de Bagnolet A3, direction Lille, bifurcation Soissons, sortie Tremblay-Villepinte direction Clinique du Vert-Galant.
A partir de la RN3, sortie Vaujours-Tremblay, prendre la route de Meaux, puis direction Clinique du Vert-Galant
Bar et Foodtruck sur place // A 25min de Paris gare du nord via RER B, Station Vert Galant ZOUFRIS CONCERT
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