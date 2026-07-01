THE BONGO HOP + GUEST, L’Odéon, Tremblay-en-France

Informations pratiques

THE BONGO HOP + GUEST Samedi 26 septembre, 17h30 L’Odéon Seine-Saint-Denis

Gratuit sur reservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T17:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T17:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 17h

L’Odéon de Tremblay ouvre sa nouvelle saison culturelle et vous invite à une journée festive, conviviale et entièrement gratuite !

De 17h à 20h

Profitez d’un moment de détente en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse avec :

Bar et terrasse, transats et espaces de détente, animations et concerts en extérieur, temps forts en intérieur !

Dès 20h

Pour célébrer cette nouvelle saison, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe THE BONGO HOP + guests pour un concert exceptionnel. Entre rythmes afro-caribéens, influences latino-américaines et énergie tropicale, leur musique promet de faire vibrer L’Odéon et de lancer la saison sous le signe du voyage et de la fête.

Entrée libre et gratuite

Venez découvrir la programmation 2026-2027, rencontrer l’équipe de L’Odéon et partager avec nous ce grand rendez-vous de rentrée culturelle.

26 septembre 2026 dès 17h

Concerts en terrasse 17h

Concert en salle 20h

L’Odéon de Tremblay I ️ Gratuit

Une journée pour se retrouver, se détendre, danser et célébrer ensemble le début d’une nouvelle saison culturelle !

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0620175679 https://www.lodeonscenejrc.com/ https://www.facebook.com/lodeonscenejrc [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/151-THE-BONGO-HOP-GUEST »}] Salle de concert et résidences

ADRESSE

1, Place du Bicentenaire de la Révolution Française

Tremblay-en-France 93290

RER B VERT-GALANT VENIR A LA SALLE

Moyen d’accès :

RER B: arrêt gare du Vert-Galant, sortie canal de l’Ourcq

De Porte de la Chapelle, A1 ou porte de Bagnolet A3, direction Lille, bifurcation Soissons, sortie Tremblay-Villepinte direction Clinique du Vert-Galant.

A partir de la RN3, sortie Vaujours-Tremblay, prendre la route de Meaux, puis direction Clinique du Vert-Galant

OUVERTURE DE SAISON 2026//2027 A L’ODEON 26 septembre 2026 dès 17h Concerts en terrasse 17h // Concert en salle 20h L’Odéon de Tremblay I ️ Gratuit GRATUIT CONCERT