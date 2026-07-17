La Grange aux Dîmes et l’église Saint-Médard à Tremblay-en-France, Grange aux dimes, Tremblay-en-France

Informations pratiques

La Grange aux Dîmes et l’église Saint-Médard à Tremblay-en-France Samedi 19 septembre, 10h30 Grange aux dimes Seine-Saint-Denis

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez la Grange aux Dîmes et l’église Saint-Médard, deux monuments historiques exceptionnels et emblématiques de l’histoire médiévale du Vieux-Pays de Tremblay-en-France ayant longtemps appartenu à l’abbaye royale de Saint-Denis.

Par Emilie Badel, guide conférencière et archéologue associée au CNRS.

Grange aux dimes Allée des Tilleuls 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9832-la-grange-aux-dimes-et-leglise-saint-medard-a-tremblay-en-france-journees-de-larcheologie.html?search_query=tremblay%20en%20&fast_search=fs »}]

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© Laurent Desmoulins / Département de la Seine-Saint-Denis, Service Archéologie et Patrimoines culturels