Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue
Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue mercredi 1 juillet 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
Chicago Blues Summer Tour 2026
Parc Gautier L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
PMR, étudiants et demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:45:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
CHICAGO SUMMER TOUR 2026
Le meilleur du Chicago blues contemporain en live !
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Parc Gautier L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 02 13 30
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English :
CHICAGO SUMMER TOUR 2026
The best of contemporary Chicago blues live!
L’événement Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-06-09 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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