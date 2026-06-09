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Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue

Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Parc Gautier

Ville : 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Département : Vaucluse

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit PMR, étudiants et demandeurs d'emploi

L’Isle-sur-la-Sorgue

Chicago Blues Summer Tour 2026

Parc Gautier L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
PMR, étudiants et demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:45:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

CHICAGO SUMMER TOUR 2026
Le meilleur du Chicago blues contemporain en live !
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Parc Gautier L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 02 13 30 

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English :

CHICAGO SUMMER TOUR 2026
The best of contemporary Chicago blues live!

L’événement Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-06-09 par Isle sur la Sorgue Tourisme

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