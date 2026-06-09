L’Isle-sur-la-Sorgue

Chicago Blues Summer Tour 2026

Parc Gautier L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

PMR, étudiants et demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:45:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

CHICAGO SUMMER TOUR 2026

Le meilleur du Chicago blues contemporain en live !

.

Parc Gautier L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 02 13 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CHICAGO SUMMER TOUR 2026

The best of contemporary Chicago blues live!

L’événement Chicago Blues Summer Tour 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-06-09 par Isle sur la Sorgue Tourisme