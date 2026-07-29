Informations pratiques

Alençon

CHICANDIER & MATHOU CANN

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 21:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence.

Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.

Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes. Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent, la connerie est une pandémie mondiale.

Âmes sensibles, wokistes et pousse-mégots s’abstenir.

Pour tous les autres, redressez vos sièges et attachez vos ceintures, le décollage est imminent.

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : CHICANDIER & MATHOU CANN

L’événement CHICANDIER & MATHOU CANN Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON