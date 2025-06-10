Chicandier, Mathou cann Interdit au public Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Chicandier, Mathou cann Interdit au public Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 18 septembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Chicandier, Mathou cann Interdit au public
Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
En soirée à l’Art Dû avec Chicandier, Mathou cann, pour leur spectacle Interdit au public
Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence.
Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.
Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes.
Spectacle écrit par Mathis Cannariato et Laurent Regainaz. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Evening at l’Art Dû with Chicandier, Mathou cann, for their show Interdit au public
L’événement Chicandier, Mathou cann Interdit au public Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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