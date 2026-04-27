CHICHOIS FEST 2026 2ÈME ÉDITION Sète

Sète

CHICHOIS FEST 2026 2ÈME ÉDITION

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le Chichois Fest revient enflammer le Théâtre de la Mer avec Big Red (Raggasonic) et la scène locale pour une soirée explosive. Entre ragga, punk-ska et rap sétois, vivez le rendez-vous incontournable de la rentrée face à la Méditerranée.Rejoignez la Chichois Family pour le rendez-vous incontournable de la rentrée !

CHICHOIS FEST 2026 2ème éditionBig Red (Raggasonic) en live exceptionnel à SèteSamedi 5 septembre 2026Théâtre de la Mer Sète20h → 1hEntrée 25 € (tarifs early disponibles)Gratuit pour les de 12 ansRestauration & buvette sur placeLE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE FACE À LA MERLe Chichois Fest revient au Théâtre de la Mer pour une deuxième édition entre artistes locaux et figure emblématique de la scène française, dans un cadre unique face à la Méditerranée.️ AU PROGRAMMEBig Red (Raggasonic) Irie Ites Live Dub MixFigure incontournable du ragga français, accompagné du backing band Irie Ites pour un live puissant entre dub, dancehall et énergie sound system.Preparation HSka punk survolté et totalement décomplexé son père c’est Motörhead, sa mère c’est Annie Cordy. Un show explosif, festif et imprévisible.Petitcopek (avec Doc HAD aux platines)Rap sétois sensible et actuel, porté par une énergie sincère et une vraie identité locale.Nico RipollArtiste local entre chanson française et influences folk, accompagné sur scène par une contrebasse qui vient enrichir une écriture sensible et incarnée.DJ Dépose B2B Doc HADFigures actives de la scène sétoise, ils accompagnent la soirée de l’accueil du public jusqu’aux inter-plateaux avec une sélection éclectique et dynamique.SUR PLACE• Restauration• Buvette• MerchandisingPLACES LIMITÉESNe tarde pas.Rejoins la Chichois Family pour une rentrée face à la mer. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 60 82 37 52 chichoisproduction@gmail.com

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English : CHICHOIS FEST 2026 2ÈME ÉDITION

The Chichois Fest returns to set the Théâtre de la Mer ablaze with Big Red (Raggasonic) and the local scene for an explosive evening of ragga, punk-ska and Sétois rap. Between ragga, punk-ska and Sétois rap, join the Chichois Family for the unmissable back-to-school event facing the Mediterranean!

L’événement CHICHOIS FEST 2026 2ÈME ÉDITION Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE