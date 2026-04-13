Chicxulub : l’histoire de la météorite qui a anéanti les dinosaures, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux
Chicxulub : l’histoire de la météorite qui a anéanti les dinosaures, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Chicxulub : l’histoire de la météorite qui a anéanti les dinosaures Samedi 30 mai, 11h00 Salle Amédée Larrieu Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Conte pour enfants illustré par les brodeuses de À la Mexicaine et écrit par Lizarlett Flores Díaz, lauréate Jóvenes Creadores 2026 du ministère de la Culture du Mexique. Un récit merveilleux qui invite grands et petits à un voyage fabuleux jusqu’à la péninsule du Yucatán. En français et espagnol.
A partir de 4 ans.
Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lizarlettflores@gmail.com »}]
Conte pour enfants illustré par les brodeuses de À la Mexicaine et écrit par Lizarlett Flores Díaz. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Libre de droits
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