Chiendent et Brèches

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Solo de contrebasse et solo de danse par Nelly Dousset et Karine Desset .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chiendent et Brèches

L’événement Chiendent et Brèches Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-09 par Creuse Confluence Tourisme