Stage de vannerie

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Stage vannerie avec des écorces .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de vannerie

L’événement Stage de vannerie Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-04 par Creuse Confluence Tourisme