Stage de vannerie Boussac-Bourg dimanche 17 mai 2026.
Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 75 EUR
Stage vannerie avec des écorces .
Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com
