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Porte ouverte à la ferme les Sources Boussac-Bourg

Porte ouverte à la ferme les Sources Boussac-Bourg

Porte ouverte à la ferme les Sources Boussac-Bourg samedi 9 mai 2026.

Adresse : Les Sources

Ville : 23600 Boussac-Bourg

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 17 17 Tarif de base plein tarif

Boussac-Bourg

Porte ouverte à la ferme les Sources

Les Sources Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

La famille Suter vous accueille dans leur ferme. Au programme vente de plants, visite des jardins, parcours de découverte. Brunch le dimanche sur réservation, grand buffet avec les produits de la ferme. Bar et pizza le midi et le soir.   .

Les Sources Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 70 35 97 

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English : Porte ouverte à la ferme les Sources

L’événement Porte ouverte à la ferme les Sources Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-27 par Creuse Confluence Tourisme

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