Boussac-Bourg

Porte ouverte à la ferme les Sources

Les Sources Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

La famille Suter vous accueille dans leur ferme. Au programme vente de plants, visite des jardins, parcours de découverte. Brunch le dimanche sur réservation, grand buffet avec les produits de la ferme. Bar et pizza le midi et le soir. .

Les Sources Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 70 35 97

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English : Porte ouverte à la ferme les Sources

L’événement Porte ouverte à la ferme les Sources Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-27 par Creuse Confluence Tourisme