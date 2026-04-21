Visite de l’usine JEAN HERVE Artisanat et savoir-faire ZI, Le Montet Boussac-Bourg
Visite de l’usine JEAN HERVE Artisanat et savoir-faire ZI, Le Montet Boussac-Bourg jeudi 28 mai 2026.
Boussac-Bourg
Visite de l’usine JEAN HERVE Artisanat et savoir-faire
ZI, Le Montet ZI Le Montet Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-16
Plongez au cœur de notre entreprise lors d’une visite guidée unique ! Après un rapide aperçu de l’histoire de notre société, vous découvrirez notre usine et le processus de production. Alliant savoir-faire artisanal et conditionnement automatisé, nous vous montrerons comment nos produits prennent vie. La visite se termine par une dégustation gourmande de nos créations dans notre boutique. Selon les échanges avec les participants, la visite dure environ 2 heures.
Réservation obligatoire par téléphone, e-mail, ou directement à la boutique. .
ZI, Le Montet ZI Le Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 45 50 accueil@leh-bio.fr
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English : Visite de l’usine JEAN HERVE Artisanat et savoir-faire
L’événement Visite de l’usine JEAN HERVE Artisanat et savoir-faire Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-21 par CRT_NA
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