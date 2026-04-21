Concours de pêche en américaine Boussac-Bourg
Concours de pêche en américaine Boussac-Bourg dimanche 24 mai 2026.
Boussac-Bourg
Concours de pêche en américaine
Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
7h rendez-vous à l’étang
7h30 tirage des postes
8h-9h installation des équipes
9h-12h et 14h-17h pêche
18h palmarès
Formule repas à réserver à l’inscription, pas de réservation sur place! 24 équipes maximum. .
Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 91 25
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English : Concours de pêche en américaine
L’événement Concours de pêche en américaine Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme
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