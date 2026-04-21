Boussac-Bourg

Concours de pêche en américaine

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

7h rendez-vous à l’étang

7h30 tirage des postes

8h-9h installation des équipes

9h-12h et 14h-17h pêche

18h palmarès

Formule repas à réserver à l’inscription, pas de réservation sur place! 24 équipes maximum. .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 91 25

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English : Concours de pêche en américaine

L’événement Concours de pêche en américaine Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme