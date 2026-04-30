Boussac-Bourg

Repas et Feu de la Saint-Jean

12 Rue Grande Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le comité des fêtes vous invite à la fête de la Saint-Jean avec un repas à partir de 19h30 (salade verte, pâté aux pommes de terre, saucisses, tartelettes) suivi d’une soirée mousse ainsi que l’embrasement d’un bonhomme de paille. .

12 Rue Grande Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 78 15 49 cdfbb23@gmail.com

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English : Repas et Feu de la Saint-Jean

L’événement Repas et Feu de la Saint-Jean Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Creuse Confluence Tourisme