Boussac-Bourg

La femme est un artichaud

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une danseuse prépare son entrée sur scène. Mais, à la place de danser, elle parle. Des personnages du passé et du futur se réincarnent. Par son humour noir, ses danses absurdes et ses personnages narcissiques, Une femme est un artichaut évoque la solitude au cœur de la foule, le besoin d’amour face à la haine, et l’espoir face à l’hypocrisie de nos sociétés.

Mise en scène et dramaturgie Patrick Rabier. Ecriture et interprétation Ofra Hoffman. .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

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English : La femme est un artichaud

L’événement La femme est un artichaud Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-01 par Creuse Confluence Tourisme