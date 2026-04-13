Résister pour exister Boussac-Bourg
Résister pour exister Boussac-Bourg vendredi 1 mai 2026.
Boussac-Bourg
Résister pour exister
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Résister pour exister, film de Yacine Helali, suivi d’un débat en présence du réalisateur.
Deuxième partie de soirée: Enfant de Palestine. Rencontre avec Omar Alsoumi, co-fondateur de Urgence Palestine qui lira des extraits de son livre Enfant de Palestine . .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Résister pour exister
L’événement Résister pour exister Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Boussac-Bourg (Creuse)
- Visite vignes et distillerie puis dégustation BOUSSAC BOURG Boussac-Bourg 25 avril 2026
- Stage de vannerie Boussac-Bourg 17 mai 2026
- Concours de pêche en américaine Boussac-Bourg 24 mai 2026
- Les arts en paix Boussac-Bourg 31 mai 2026
- Stage de teintures végétales sur vannerie Boussac-Bourg 13 juin 2026