Boussac-Bourg

Résister pour exister

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Résister pour exister, film de Yacine Helali, suivi d’un débat en présence du réalisateur.

Deuxième partie de soirée: Enfant de Palestine. Rencontre avec Omar Alsoumi, co-fondateur de Urgence Palestine qui lira des extraits de son livre Enfant de Palestine . .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93

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English : Résister pour exister

L’événement Résister pour exister Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme