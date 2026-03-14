Visite vignes et distillerie puis dégustation BOUSSAC BOURG Boussac-Bourg

Visite vignes et distillerie puis dégustation

BOUSSAC BOURG 1 Le Trimoulet Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02

En compagnie du vigneron, visite des vignes bio et de la distillerie puis dégustation de vins et eaux de vie nature. .

BOUSSAC BOURG 1 Le Trimoulet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 98 77 blueberriesfr@gmail.com

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English : Visite vignes et distillerie puis dégustation

L’événement Visite vignes et distillerie puis dégustation Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme