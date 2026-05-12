Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans Boussac-Bourg
Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans Boussac-Bourg dimanche 7 juin 2026.
Boussac-Bourg
Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
A cette occasion, nous vous invitons à venir expérimenter avec nous, au moyen de jeux de groupe, toujours simples et amusants. De tentative en duos, trios et plus, nous aborderons la musique d’une autre manière. La luette est une association qui fait dans l’improvisation libre et vocale. Elle a déjà eu l’occasion de se produire au Théâtre d’Or. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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English : Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans
L’événement Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme
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