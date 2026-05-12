Boussac-Bourg

Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

A cette occasion, nous vous invitons à venir expérimenter avec nous, au moyen de jeux de groupe, toujours simples et amusants. De tentative en duos, trios et plus, nous aborderons la musique d’une autre manière. La luette est une association qui fait dans l’improvisation libre et vocale. Elle a déjà eu l’occasion de se produire au Théâtre d’Or. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

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English : Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans

L’événement Théâtre d’Or La luette agile a 20 ans Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme