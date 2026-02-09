Visite guidée de l’arboretum Boussac-Bourg
Visite guidée de l’arboretum Boussac-Bourg samedi 27 juin 2026.
Visite guidée de l’arboretum
Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-11 2026-08-01
La ferme des Châtaigniers vous invite à explorer son arboretum des plantes à vannerie. Venez redécouvrir à travers des visites guidées, plusieurs dizaines d’espèces locales. Tous ces herbes, plantes, arbres et arbustes sont utilisés par le propriétaire pour des créations d’objets .
Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com
