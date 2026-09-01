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CHILL IN THE CITY La Place Paris

samedi 19 septembre 2026 · La Place · Paris

CHILL IN THE CITY La Place Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Le Chill in the City, c’est le battle emblématique de la scène underground du break. Pas de grande scène, pas de vedettes : juste les danseurs et le cercle. Un espace brut et authentique où chacun vient s’exprimer librement. Format 2vs2 Break avec une qualification ouverte à tous. Tu n’as plus d’excuse, entre dans le cercle et viens représenter ton école.

Chill In The City le samedi 19 septembre à La Place !
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h00 à 18h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris

Chill in the city le 19 septembre 2026


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