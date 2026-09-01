CHILL IN THE CITY La Place Paris
samedi 19 septembre 2026 · La Place · Paris
Informations pratiques
Le Chill in the City, c’est le battle emblématique de la scène underground du break. Pas de grande scène, pas de vedettes : juste les danseurs et le cercle. Un espace brut et authentique où chacun vient s’exprimer librement. Format 2vs2 Break avec une qualification ouverte à tous. Tu n’as plus d’excuse, entre dans le cercle et viens représenter ton école.
Chill In The City le samedi 19 septembre à La Place !
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
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