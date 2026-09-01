CHILL IN THE CITY La Place Paris

Informations pratiques

Le Chill in the City, c’est le battle emblématique de la scène underground du break. Pas de grande scène, pas de vedettes : juste les danseurs et le cercle. Un espace brut et authentique où chacun vient s’exprimer librement. Format 2vs2 Break avec une qualification ouverte à tous. Tu n’as plus d’excuse, entre dans le cercle et viens représenter ton école.

Chill In The City le samedi 19 septembre à La Place !

Le samedi 19 septembre 2026

de 12h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris



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