Chilly Gonzales et La Rumeur, Casino Barrière de Lille, Lille

Informations pratiques

Chilly Gonzales et La Rumeur Jeudi 21 janvier 2027, 20h00 Casino Barrière de Lille Nord

Dès 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Chilly Gonzales et La Rumeur associent leurs univers pour une création inédite. Pianiste et compositeur internationalement reconnu, Gonzo s’est illustré aussi bien par sa trilogie d’albums Solo Piano, ses collaborations avec Daft Punk, Feist ou Drake, que par ses performances scéniques, où humour, virtuosité et audace se mêlent. La Rumeur, groupe légendaire du rap français, est revenu sur le devant de la scène en 2023 avec Comment rester propre ?, leur premier album en plus de dix ans. Acclamé par la critique, ce disque marque leur grand retour, fidèle à la richesse poétique et contestaire de leur catalogue, tout en restanten phase avec des sonorités modernes.

Leur rencontre, amorcée lors de la mythique session Grünt #63 et prolongée par le titre 7 juillet 2024, a fait naître une évidence : les mots de La Rumeur et le piano de Gonzales se répondent, se défient et s’élèvent ensemble pour interroger notre époque.

Dans la lignée du projet Rap de Chambre, concert créé par Chilly Gonzales pour l’Hyper Weekend Festival en 2023, réunissant des musiciens de chambre et une nouvelle génération de rappeuses et rappeurs (et qui a notamment rendu viral le hit Ils me rient tous au nez de Theodora), Chilly Gonzales poursuit ici son exploration passionnée du rap, en particulier francophone, tandis que La Rumeur investit pour la première fois une formule live et orchestrée. Plus qu’une opposition de styles, ce spectacle propose une véritable fusion : la puissance des textes et l’intensité des flows se déploient sur des arrangements organiques et épurés, créant un tout harmonieux, entre musique classique et culture populaire.

Un album est en préparation, prolongeant cette rencontre, mais ses contours restent pour l’heure tenus secrets.

Chilly Gonzales et La Rumeur invitent le public à une expérience musicale rare, placée sous le signe de l’innovation et de l’expérimentation, qui transcende les étiquettes et ouvre de nouveaux horizons artistiques et politques.

Avec la participation de Yannick Hiwat au violon & moog, et Louis Sommer à la basse et à la clarinette.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/chilly-gonzales-et-la-rumeur »}]

Chilly Gonzales et La Rumeur associent leurs univers pour une création inédite.