UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Chilly Gonzales Mixt, salle Super Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Mixt, salle Super · Nantes

Chilly Gonzales Mixt, salle Super Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Mixt, salle Super
Adresse
49 rue du Coudray, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 20:00 – 22:00
Gratuit : non   

Et si le mot “éclectisme” avait été inventé pour lui ? Avec son fidèle piano et un répertoire passant par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, l’imprévisible et génial Chilly Gonzales transforme chaque concert en une expérience unique.  Depuis 25 ans, le musicien franco-canadien explore les styles avec un insatiable appétit. De la délicatesse de ses compositions pour piano à la drôlerie de ses masterclasses, de ses relectures de chants de Noël à ses chansons en français – le fantaisiste French Kiss de 2023 et sa constellation d’invité·es – en passant par des collaborations avec Daft Punk ou Drake, Chilly Gonzales n’est jamais là où on l’attend. Mais lui nous attend de pied ferme, en showman confortablement vêtu d’un peignoir et chaussé de charentaises. Une promesse d’éclairs électrisants dans un set explosif. En coréalisation avec Stereolux et La Soufflerie scène conventionnée de Rezé

Mixt, salle Super Nantes 44000
https://mixt.fr/chilly-gonzales-21102026-1800


Afficher la carte du lieu Mixt, salle Super et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)