Chilly Gonzales, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Chilly Gonzales Mercredi 21 octobre, 20h00 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00 – 2026-10-21T22:00:00+02:00

Et si le mot “éclectisme” avait été inventé pour lui ? Avec son fidèle piano et un répertoire passant par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, l’imprévisible et génial Chilly Gonzales transforme chaque concert en une expérience unique.

Depuis 25 ans, le musicien franco-canadien explore les styles avec un insatiable appétit. De la délicatesse de ses compositions pour piano à la drôlerie de ses masterclasses, de ses relectures de chants de Noël à ses chansons en français – le fantaisiste French Kiss de 2023 et sa constellation d’invité·es – en passant par des collaborations avec Daft Punk ou Drake, Chilly Gonzales n’est jamais là où on l’attend. Mais lui nous attend de pied ferme, en showman confortablement vêtu d’un peignoir et chaussé de charentaises. Une promesse d’éclairs électrisants dans un set explosif.

En coréalisation avec Stereolux et La Soufflerie scène conventionnée de Rezé

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/chilly-gonzales-21102026-1800 »}]

Concert de Chilly Gonzales / Musique / Spectacle vivant / Mixt Nantes