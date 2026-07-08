Chimères sauvages de nos rues LE BAHUT Semur-en-Auxois
dimanche 26 juillet 2026 · LE BAHUT · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Chimères sauvages de nos rues
LE BAHUT 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
CHIMÈRES SAUVAGES DE NOS RUES ENTRE BOTANIQUE POÉTIQUE ET CYANOTYPE
Dimanche 26 juillet de 10h à 16h
Pauline et Mathilde ont une passion commune les plantes ! La première les cueille pour en faire des tisanes, la seconde pour en révéler la beauté dans de délicats cyanotypes.
Au Bahut, elles s’associent pour vous proposer deux ateliers
– Une matinée botanique (10h-12h) pour apprendre à regarder les sauvages autrement à proximité du Bahut
– Un après-midi créatif (14h-16h) pour créer des cyanotypes à partir des plantes collectées le matin.
Pique-nique possible sur place !
Tarifs 55 € plein tarif / 45€ tarif solidaire & locaux (Semurois et territoires proches).
Sur inscription (jauge 20 pers.) .
LE BAHUT 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 70 22 44 contact@lebahut.net
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English : Chimères sauvages de nos rues
L’événement Chimères sauvages de nos rues Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois
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