Chimères sauvages de nos rues LE BAHUT Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Chimères sauvages de nos rues

LE BAHUT 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

CHIMÈRES SAUVAGES DE NOS RUES ENTRE BOTANIQUE POÉTIQUE ET CYANOTYPE

Dimanche 26 juillet de 10h à 16h

Pauline et Mathilde ont une passion commune les plantes ! La première les cueille pour en faire des tisanes, la seconde pour en révéler la beauté dans de délicats cyanotypes.

Au Bahut, elles s’associent pour vous proposer deux ateliers

– Une matinée botanique (10h-12h) pour apprendre à regarder les sauvages autrement à proximité du Bahut

– Un après-midi créatif (14h-16h) pour créer des cyanotypes à partir des plantes collectées le matin.

Pique-nique possible sur place !

Tarifs 55 € plein tarif / 45€ tarif solidaire & locaux (Semurois et territoires proches).

Sur inscription (jauge 20 pers.) .

LE BAHUT 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 70 22 44 contact@lebahut.net

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English : Chimères sauvages de nos rues

L’événement Chimères sauvages de nos rues Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois