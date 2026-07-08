UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Semur-en-Auxois

Chimères sauvages de nos rues LE BAHUT Semur-en-Auxois

dimanche 26 juillet 2026 · LE BAHUT · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
LE BAHUT
Adresse
12 rue du lycée
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
45 45 45 Tarif réduit Tarif réduit

Semur-en-Auxois

Chimères sauvages de nos rues

LE BAHUT 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-26

CHIMÈRES SAUVAGES DE NOS RUES ENTRE BOTANIQUE POÉTIQUE ET CYANOTYPE

Dimanche 26 juillet de 10h à 16h

Pauline et Mathilde ont une passion commune les plantes ! La première les cueille pour en faire des tisanes, la seconde pour en révéler la beauté dans de délicats cyanotypes.

Au Bahut, elles s’associent pour vous proposer deux ateliers
– Une matinée botanique (10h-12h) pour apprendre à regarder les sauvages autrement à proximité du Bahut
– Un après-midi créatif (14h-16h) pour créer des cyanotypes à partir des plantes collectées le matin.

Pique-nique possible sur place !
Tarifs 55 € plein tarif / 45€ tarif solidaire & locaux (Semurois et territoires proches).
Sur inscription (jauge 20 pers.)   .

LE BAHUT 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 70 22 44  contact@lebahut.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chimères sauvages de nos rues

L’événement Chimères sauvages de nos rues Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois

À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)