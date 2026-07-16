Informations pratiques

« Chistera » Emile Faure / Cie Les Mauvaises gens Samedi 29 août, 16h15 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T16:15:00+02:00 – 2026-08-29T17:15:00+02:00

Fin : 2026-08-29T16:15:00+02:00 – 2026-08-29T17:15:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle | 1 heure | Dès 5 ans | Lieu : Cour de l’école maternelle

Dans cette autofiction, un jeune homme revient sur son parcours de rugbyman. Il raconte ce que ce sport lui a apporté et ce qu’il en reste aujourd’hui. Il nous partage son histoire, simplement, avec humour et tendresse.

Sur scène, plusieurs registres se mêlent : narration, personnages, clown, chant, danse, mime ; toujours en dialogue avec le public. La structure du spectacle suit le parcours initiatique du jeune Emile ne trouvant pas sa place et se faisant accueillir dans la grande famille du rugby. Puis s’ensuivent souvenir de coach, de matchs mémorables, de blessures, de camarades, pour finir comme finit un match, avec les chants de la troisième mi-temps. Dans un rythme effréné, le comédien nous livre une performance tout aussi sportive que théâtrale, se soldant par des larmes de rire comme d’émotion.

DISTRIBUTION :

Texte, jeu : Emile Faure

Mise en scène : Emile Faure, Romane Bauer et les regards bienveillants de Felix Villemur, Yohanis Thomont, Théophile Gasselin, Naim Bakhtiar, Elise Vasseur

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales