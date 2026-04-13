CHLOÉ DEYME QUARTET > JAZZ BRÉSILIEN, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

CHLOÉ DEYME QUARTET > JAZZ BRÉSILIEN Jeudi 7 mai, 18h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Après un premier album « NOTURNA » enregistré entre Paris et Rio, et sorti en juin 2016, Chloé DEYME revient avec un nouvel opus !

« &MUE » est un album hybride qui présente ses toutes dernières compositions : des chansons écrites en français, sur des sonorités jazz et brésiliennes.

Chloé Deyme y parle de l’amitié, du deuil, de la séduction, ou encore de la maternité ; des sujets qui lui permettent de célébrer la beauté des failles, là où naissent les émotions, les transformations profondes, là où naissent les mues.

« &MUE » est un appel à la fête, un appel à célébrer celui ou celle que chacun d’entre nous a au fond de soi, et qui ne demande qu’à éclore !

Chloé Deyme : Chant / William Lecomte : Piano / Gerson Saeki : Basse / Maxime Legrand : Batterie

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

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